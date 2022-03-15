Депутат Дмитриева: для уменьшения последствий санкций нужно менять экономическую политику России
Депутат Оксана Дмитриева назвала возможным минимизировать последствия западных санкций для России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Для этого нужно кардинально менять экономическую политику и отказываться от очень много догм, которыми руководствовались наши денежные власти», — заявила она.
Дмитриева отметила, что следует менять политику и действовать по-новому. Например, бюджет страны, который раньше отправлялся в Фонд национального благосостояния теперь следует вкладывать в развитие, пояснила она.