Депутат Демин предложил внести правки в закон об исполнении санкций в России

Депутат Александр Демин считает, что законопроект о наказании для иностранных компаний за исполнение санкций в России должен быть доработан. Чтобы не были наказаны предприниматели, которые работают добросовестно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Компаний, которые занимаются открытым вредительством, в процентном соотношении крайне мало. Нужно дополнительное расследование», — подчеркнул он.

Также Демин отметил, что есть опасение о том, что меры могут быть приняты и против законопослушных компаний. Поэтому он считает, что следует создать систему, в которой такие предприниматели будут в безопасности.