Депутат Делягин назвал «преувеличенными» страхи за экономику РФ после признания ЛНР и ДНР

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР пустой, а страхи о падении российской экономики «преувеличенными». Об этом он сообщил NEWS.ru.

США пригрозили санкциями тем, кто собирается установить торговые отношения с ЛНР и ДНР. По словам Делягина, эта реакция «ни о чем».

«Если что-то у наших олигархов отожмут в Англии, то фондовый рынок еще упадет, он же не на нас ориентирован, а на их нужды. Ничего страшного на самом деле. Все равно он должен был упасть в силу глобальных обстоятельств, так пусть лучше он упадет по хорошему поводу, чем по плохому», — считает депутат.