Власть 31 января 2024, 18:47 Депутат Делимханов получил звание генерал-майора Кадыров сообщил об указе Путина о присвоении Делимханову звания генерал-майора РИА «Новости»

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Действующий депутат Госдумы, участник спецоперации и Герой России Адам Делимханов получил звание генерал-майора. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Чеченский лидер подчеркнул, что Делимханов известен всему миру как один из главных борцов с терроризмом и экстремизмом и участник команды первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

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После начала специальной военной операции Делимханов снова отправился на передовую и принимал участие в освобождении Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

«Выражаю огромную признательность президенту России Владимиру Путину за столь высокое внимание к представителю команды первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и присвоение ему звания высшего офицера», — написал Кадыров.

Также он поздравил Делимханова с новым званием высшего офицера и пожелал успехов в дальнейшей службе на благо России.

Летом прошлого года украинские СМИ распространили сообщения о том, что Адам Делимханов погиб в зоне СВО. В ходе проверки выяснилось, что офицер жив и даже не получил ранений. Сам Делимханов после выхода на связь обвинил украинскую пропаганду в лжи.