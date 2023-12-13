Власть 13 декабря 2023, 15:34 Депутат Даванков предложил выделять дополнительные выходные для ежегодной диспансеризации

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с предложением предоставлять россиянам по два выходных для ежегодной диспансеризации. Об этом написала Lenta.ru.

В своем обращении он указал, что по плану правительства к 2024 году профилактическими осмотрами должно быть охвачено не менее 70% граждан. В прошлом году этот показатель составил 3,5%.

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Депутат добавил, что следить за здоровьем россияне должны в любом возрасте, поэтому он считает необходимым давать по два выходных каждый год на медицинское обследование.