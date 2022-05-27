Депутат Чернышов назвал знаковым событием избрание Слуцкого лидером ЛДПР

Избрание Леонида Слуцкого на пост руководителя политической партии ЛДПР единогласным голосованием показало единство и сплоченность всех членов структуры. Об этом «360» заявил заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, депутат, член ЛДПР Борис Чернышов.

«Это действительно знаковое событие для жизни партии, это второй председатель в истории ЛДПР. Безусловно, мы все говорим, что Жириновский навсегда. Мы сохраняем идеологию, программу и курс, но движемся вперед и планомерно работаем. Сама кандидатура и личность Леонида Эдуардовича нам в подспорье», — сказал он.

Чернышов расценил Слуцкого как дипломата, серьезного политического деятеля и человека, который занимается гуманитарными проблемами и вопросами образования.

Политик напомнил, что также Слуцкий занимается вопросами, связанными с миротворческой деятельностью, и руководит Фондом мира.

«По большому счету, факт выбора данного человека уже продиктовал результаты голосования. Единогласное голосование в поддержку Слуцкого показало единство и сплоченность партии на данном этапе», — заявил Чернышов.

Ранее Слуцкого избрали руководителем ЛДПР на внеочередном съезде партии. Первый лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавируса.