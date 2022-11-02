Депутат Чепа рассказал о плюсах и минусах безвизового режима для иностранцев | 360°

Власть 02 ноября 2022, 19:15 Депутат Чепа рассказал о плюсах и минусах безвизового режима для иностранцев

Читать 360tv в

Безвизовый режим для иностранцев понесет за собой как плюсы, так и минусы. Таким мнением поделился первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам депутата, данный подход благоприятно повлияет на туризм. Кроме того, благодаря безвизовому режиму в страну будет намного проще попасть людям, которые занимаются бизнесом. Однако российским спецслужбам придется ужесточить контроль въезда, чтобы не допустить «нежелательные элементы».

Реклама

«В сегодняшней ситуации мы будем иметь больше плюсов, чем минусов от такого решения. Для этого в любом случае наши службы должны более оперативно заниматься этим вопросом», — рассказал Чепа.

Реклама