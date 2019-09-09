Депутат Чепа поприветствовал желание французского министра вести диалог с Москвой

Франция намерена укрепить диалог с Россией по геостратегическим вызовам Подробнее

Парламентарий напомнил, что на фоне бурного развития современных технологий появляется естественная угроза гонки вооружений. Именно поэтому необходим диалог между странами, дабы выработать общий курс, соответствующий интересам друг друга. По мнению Чепы, такой диалог очень важен, поскольку он направлен как на актуальные проблемы, так и на будущие вопросы.

«Нужно комплексное развитие в интересах всего человечества», — заметил законодатель.