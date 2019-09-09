Депутат Чепа поприветствовал желание французского министра вести диалог с Москвой
Зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа обсудил с RT слова министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли о желании Парижа вести диалог с Москвой по геостратегическим вызовам.
Франция намерена укрепить диалог с Россией по геостратегическим вызовамПодробнее
Парламентарий напомнил, что на фоне бурного развития современных технологий появляется естественная угроза гонки вооружений. Именно поэтому необходим диалог между странами, дабы выработать общий курс, соответствующий интересам друг друга. По мнению Чепы, такой диалог очень важен, поскольку он направлен как на актуальные проблемы, так и на будущие вопросы.
«Нужно комплексное развитие в интересах всего человечества», — заметил законодатель.