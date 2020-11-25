Депутат Чепа объяснил идею отмены документа о Катынском расстреле

После выдвинутого депутатом предложения Польша обвинила Россию в предоставлении недостоверных данных об этом историческом событии. Чепа отметил, что пока о военном преступлении известно довольно мало. Он призвал экспертов поучаствовать в выяснении обстоятельств случившегося. По его словам, найденные останки погибших нужно перезахоронить.

«Раскопки официальные проводили поляки в течение менее двух месяцев. Они их проводили самостоятельно, в девяностые, без присутствия официальных поисковых служб России, и сделали вот такие заключения», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что расследование нужно провести с международным участием.