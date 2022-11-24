Власть 24 ноября 2022, 14:07 Депутат Чаплин рассказал о главных статьях расходов федерального бюджета на 2023–2025 годы Депутат Чаплин: социальные статьи федерального бюджета приняли на основе наказов людей РИА «Новости»

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Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2023 году и плановый период 2024–2025 годов. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что все поправки по выделению денег россиянам создали на основе народной программы партии «Единая Россия», наказов избирателей и обращений жителей.

Депутат отметил, что в следующем году социальные выплаты и материнский капитал проиндексируют на 12%.

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«Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум», — отметил Чаплин.

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Он обратил внимание на увеличение выплат маткапитала, а также на нововведение, которое появится в следующем году.

«За первого ребенка семьи получат 590 тысяч рублей. Важное изменение, что теперь за второго ребенка, в том случае если за первенца родители выплаты не получили, семьям выплатят по 780 тысяч рублей. Сейчас поддержка семей с детьми — приоритет работы партии», — отметил Чаплин.

В принятом законе о федеральном бюджете особое внимание уделили сфере образования. На организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования направят 2,5 миллиарда рублей.

Еще 1,4 миллиарда рублей выделят для обучения талантливых старшеклассников программированию, а программа развития молодежного предпринимательства получит финансирование в размере 450 миллионов рублей. Также 250 миллионов рублей направят на обучение рабочим специальностям участников студотрядов.

«Еще один важный момент — развитие сельского хозяйства. В 2023 году на эти цели будет выделено 58 миллиардов рублей», — заявил Чаплин.

Депутат пояснил, что средства направят на комплексное развитие сельских территорий, работы по мелиорации сельскохозяйственных земель, поддержку научно-технических проектов в агропромышленном комплексе и обеспечение связью и интернетом отдаленных территорий.