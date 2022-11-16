Власть 16 ноября 2022, 17:17 Депутат Чаплин объяснил преимущества нового порядка определения выкупной цены недвижимости Депутат Чаплин: принят законопроект о порядке определения выкупной стоимости недвижимости

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Госдума приняла законопроект, устанавливающий порядок определения выкупной стоимости недвижимости. Об этом рассказал депутат Никита Чаплин.

Инициатива должна будет защищать экономические интересы граждан, обеспечивая сохранение кадастровой стоимости объекта, если в период рассмотрения заявки произошло ее повышение. Она также гарантирует снижение вновь проведенной государственной кадастровой оценки.

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«Это важная мера, которая обеспечит стабильность для граждан и бизнеса, защитит от незапланированных трат. Если в процессе оформления государственной или муниципальной недвижимости в аренду или ее выкупе в частную собственность к моменту заключения договора кадастровая стоимость увеличилась — оплачивается сумма, актуальная на дату подачи заявления. Если же стоимость уменьшилась, то будет применяться наиболее выгодная для заявителя цена выкупа или аренды», — сказал Чаплин.

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Законопроект устанавливает порядок применения кадастровой стоимости объекта недвижимости, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если при оказании соответствующей услуги размер платы или цена определяются исходя из величины кадастровой стоимости.

До этого Никита Чаплин сообщил, что Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы. Известно, в нем удалось заложить обеспечение всех социальных гарантий и выплат.