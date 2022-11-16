16 ноября 2022, 17:17
Депутат Чаплин объяснил преимущества нового порядка определения выкупной цены недвижимости
Депутат Чаплин: принят законопроект о порядке определения выкупной стоимости недвижимости
Госдума приняла законопроект, устанавливающий порядок определения выкупной стоимости недвижимости. Об этом рассказал депутат Никита Чаплин.
Инициатива должна будет защищать экономические интересы граждан, обеспечивая сохранение кадастровой стоимости объекта, если в период рассмотрения заявки произошло ее повышение. Она также гарантирует снижение вновь проведенной государственной кадастровой оценки.
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«Это важная мера, которая обеспечит стабильность для граждан и бизнеса, защитит от незапланированных трат. Если в процессе оформления государственной или муниципальной недвижимости в аренду или ее выкупе в частную собственность к моменту заключения договора кадастровая стоимость увеличилась — оплачивается сумма, актуальная на дату подачи заявления. Если же стоимость уменьшилась, то будет применяться наиболее выгодная для заявителя цена выкупа или аренды», — сказал Чаплин.
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Законопроект устанавливает порядок применения кадастровой стоимости объекта недвижимости, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если при оказании соответствующей услуги размер платы или цена определяются исходя из величины кадастровой стоимости.
До этого Никита Чаплин сообщил, что Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы. Известно, в нем удалось заложить обеспечение всех социальных гарантий и выплат.
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