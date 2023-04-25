Власть 25 апреля 2023, 21:29 Депутат Бурматов рассказал, как будет работать закон о борьбе с бездомными животными Депутат Бурматов: регионы смогут самостоятельно решать вопрос с бездомными животными

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Правительство поддержало законопроект «Единой России» и «Новых людей», благодаря которому регионы смогут самостоятельно решать вопрос с бездомными животными. Депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, как будет работать закон. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, теперь регионы смогут самостоятельно обсуждать регистрацию животных, а также выбирать способны регулирования их численности. Он подчеркнул, что в большинстве регионов будет сохранена система приютов.

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«Как и гуманистические подходы к регулированию численности бездомных животных. Никто не собирается умножать на ноль пятилетние усилия регионов», — отметил Бурматов.