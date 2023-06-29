Власть 29 июня 2023, 11:59 Депутат Бурматов объяснил, как хотят изымать домашних животных за жестокое обращение

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Тот факт, что в России нет практики конфискации животных, — это серьезное упущение, которое необходимо исправить. Таким мнением с RT поделился первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, есть два важных момента. Во-первых, речь идет о животных, которые вообще должны быть запрещены к домашнему содержанию. Держать в замкнутом пространстве львят, медвежат и других экзотических зверей — это мучить их.

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«Мы предлагаем эту недоработку устранить, и начать я предлагаю как раз с животных, запрещенных к содержанию. Потому что у нас львята, медвежата, тигрята, которых коммерсанты держат у себя в квартирах и частных домах, они сейчас не изымаются, и заниматься этим мог бы Росприроднадзор. Помещать их в реабилитационные центры», — подчеркнул депутат.

Владимир Бурматов отметил, что законопроект предполагает также и изъятие домашних питомцев, если хозяин уже был замечен в жестоком обращении.

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