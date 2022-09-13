Депутат Боярский поддержал идею разблокировать Instagram* | 360°

Власть 13 сентября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Боярский поддержал идею разблокировать Instagram*

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Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Instagram* следует разблокировать, так как в России нет замены. Об этом сообщило ИА НСН.

Такую идею изначально предложил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, который отметил, что соцсеть стала «хорошо себя вести». Боярский считает, что этот вопрос требуется рассмотреть.

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«Ни одна из отечественных площадок не является полноценной альтернативой Instagram», — подчеркнул он.

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*социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России экстремистской

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