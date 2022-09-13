Депутат Боярский поддержал идею разблокировать Instagram* | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:43

Новую школу в поселке Новый городок построят в 2023 году

Мир

13 сентября 2022, 20:39

Сказать «нет» Майе Санду. Действующей власти Молдавии больше интересен Запад, а не собственный народ

Реклама

Знаменитости

13 сентября 2022, 20:27

Клаву Коку и Агутина предложили не пускать на фестиваль в Ставропольском крае

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:17

ГУСТ Подмосковья начало использовать в работе искусственный интеллект

Мир

13 сентября 2022, 20:16

ЕС высказался за скорейшие переговоры России и Украины

Важное

13 сентября 2022, 20:10

Путин объяснил проблемы с «Северным потоком» антироссийскими санкциями

Подмосковье

13 сентября 2022, 20:10

Загрязнение водоемов выявили в двух подмосковных округах

Здоровье

13 сентября 2022, 19:59

Испытания назальной вакцины от ковида и гриппа начались в России

Мир

13 сентября 2022, 19:49

Мировым лидерам напомнили о важности диалога на фоне кризиса и конфликтов

Власть

13 сентября 2022, 19:12

Депутат Боярский поддержал идею разблокировать Instagram*

Читать 360tv в

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский считает, что Instagram* следует разблокировать, так как в России нет замены. Об этом сообщило ИА НСН.

Такую идею изначально предложил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, который отметил, что соцсеть стала «хорошо себя вести». Боярский считает, что этот вопрос требуется рассмотреть.

Реклама

«Ни одна из отечественных площадок не является полноценной альтернативой Instagram», — подчеркнул он.

Реклама

*социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России экстремистской

Соцсети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама