Депутат Богодухов отреагировал на слова Трампа о новой сделке по контролю над вооружениями

Трамп решил контролировать вооружения совместно с Россией и КНР Подробнее

Парламентарий напомнил, что в 2021 году заканчивается срок договора по стратегическим ядерным вооружениям. Он заметил, что в этом вопросе необходима работа внешнеполитического и оборонного ведомств.

По мнению Богодухова, то, что озвучил Трамп, вполне реально, однако не стоит забывать, что в свое время Вашингтон вышел в одностороннем порядке из ДРСМД.

Кроме того, нужно учитывать нестабильную политическую ситуацию в США, а также предстоящие выборы президента, которые состоятся в следующем году.

«Главное, чтобы были соблюдены наши национальные интересы, из которых будет исходить наше руководство», — резюмировал законодатель.