Власть 27 июля 2023, 21:55 Депутат Бессараб выступила против выплаты «первосентябрьского капитала»

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В выплатах «первосентябрьского капитала» нет никакой необходимости, потому что эта сумма не будет учитывать потребности семей: для многих окажется незначительной, тогда как могла бы быть направлена нуждающимся. Об этом Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она прокомментировала инициативу, предлагающую родителям школьников за месяц до 1 сентября выплачивать пособие в размере четверти средней зарплаты оп региону. Но Светлана Бессараб подчеркнула, что выплаты надо делать, исходя из того, нуждается семья или нет. Депутат добавила, что в России уже разработаны и применяются эффективные меры поддержки населения, добавило ИА НСН.

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