16 декабря 2022, 02:42
Депутат Бессараб назвала программу льготной ипотеки востребованной
Депутат Светлана Бессараб прокомментировала продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом сообщил RT.
Она назвала это решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, верным. Депутат уточнила, что льготная ипотека востребована у россиян.
Реклама
«Поэтому общественное мнение заключается в том, что эту программу, как и программы материнского капитала и поддержки многодетных по частичной оплате ипотечного кредита, необходимо продлевать», — заключила Бессараб.
Реклама
Депутаты
Ипотека
Реклама
Реклама