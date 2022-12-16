Власть 16 декабря 2022, 02:42 Депутат Бессараб назвала программу льготной ипотеки востребованной

Читать 360tv в

Депутат Светлана Бессараб прокомментировала продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Об этом сообщил RT.

Она назвала это решение, принятое президентом России Владимиром Путиным, верным. Депутат уточнила, что льготная ипотека востребована у россиян.

Реклама

«Поэтому общественное мнение заключается в том, что эту программу, как и программы материнского капитала и поддержки многодетных по частичной оплате ипотечного кредита, необходимо продлевать», — заключила Бессараб.

Реклама