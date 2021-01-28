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    28 января 2021, 18:43

    Депутат Белоусов не признал вину в получении миллиардной взятки

    Александр Блинов

    Депутат Государственной думы Вадим Белоусов полностью отказался признавать вину в получении взятки в размере трех миллиардов рублей. Парламентарий заявил об этом на заседании суда.
    Депутат Белоусов не признал вину в получении миллиардной взятки

    «Вину не признаю ни полностью, ни частично», — сказал Белоусов в суде.

    Член нижней палаты признался, что ему непонятна суть обвинений.

    «Я не понимаю, с каких пор участие в выборах депутата Думы стало преступлением», — заявил он.

    Адвокаты Белоусова выразили несогласие с обвинительным заключением. Защитники депутата настаивают, что в его действиях не было преступной составляющей. По их словам, обвинение на 90% относится к третьим лицам, сообщило РИА «Новости».

    По версии следствия, Белоусов и его теща Маргарита Бутакова, а также бывший челябинский губернатор Михаил Юревич действовали в составе преступной группы и с 2010 по 2014 год получили от строительного холдинга взятку в размере более трех миллиардов рублей, сообщило Ura.ru.

    Дагестанского чиновника Магомеда Ашаханова ранее отправили под арест на два месяца по подозрению в вымогательстве взятки.