Депутат Белоусов не признал вину в получении миллиардной взятки

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов полностью отказался признавать вину в получении взятки в размере трех миллиардов рублей. Парламентарий заявил об этом на заседании суда.

«Вину не признаю ни полностью, ни частично», — сказал Белоусов в суде.

Член нижней палаты признался, что ему непонятна суть обвинений.

«Я не понимаю, с каких пор участие в выборах депутата Думы стало преступлением», — заявил он.

Адвокаты Белоусова выразили несогласие с обвинительным заключением. Защитники депутата настаивают, что в его действиях не было преступной составляющей. По их словам, обвинение на 90% относится к третьим лицам, сообщило РИА «Новости».

По версии следствия, Белоусов и его теща Маргарита Бутакова, а также бывший челябинский губернатор Михаил Юревич действовали в составе преступной группы и с 2010 по 2014 год получили от строительного холдинга взятку в размере более трех миллиардов рублей, сообщило Ura.ru.

Дагестанского чиновника Магомеда Ашаханова ранее отправили под арест на два месяца по подозрению в вымогательстве взятки.