Депутат Белик высказался о желании Украины получить компенсацию за Крым
Депутат Госдумы Дмитрий Белик обсудил с RT намерение Администрации морских портов Украины потребовать от России компенсации за украинское имущество, которое осталось в крымских портах.
Украина захотела компенсаций за КрымПодробнее
«Никаких иных правовых оснований для иска на сегодняшний день нет», — заметил парламентарий.
По его словам, единственное имущество Незалежной, которое осталось в Крыму — это флот. Белик напомнил о нежелании Киева забирать свой «металлолом», несмотря на предложение со стороны Москвы.
Администрации морских портов Украины пообещала, что если в течение полугода она не получит ответа от российского правительства, то дело будет направлено в международный арбитраж.