Депутат Белик высказался о желании Украины получить компенсацию за Крым

Украина захотела компенсаций за Крым Подробнее

«Никаких иных правовых оснований для иска на сегодняшний день нет», — заметил парламентарий.

По его словам, единственное имущество Незалежной, которое осталось в Крыму — это флот. Белик напомнил о нежелании Киева забирать свой «металлолом», несмотря на предложение со стороны Москвы.

Администрации морских портов Украины пообещала, что если в течение полугода она не получит ответа от российского правительства, то дело будет направлено в международный арбитраж.