  • Депутат Белик высказался о желании Украины получить компенсацию за Крым

    20 ноября 2019, 16:05

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик обсудил с RT намерение Администрации морских портов Украины потребовать от России компенсации за украинское имущество, которое осталось в крымских портах.

    Украина захотела компенсаций за Крым

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    «Никаких иных правовых оснований для иска на сегодняшний день нет», — заметил парламентарий.

    По его словам, единственное имущество Незалежной, которое осталось в Крыму — это флот. Белик напомнил о нежелании Киева забирать свой «металлолом», несмотря на предложение со стороны Москвы.

    Администрации морских портов Украины пообещала, что если в течение полугода она не получит ответа от российского правительства, то дело будет направлено в международный арбитраж.