Депутат Белик оценил идею строительства выделенных трасс в Калининград

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова построить дороги, соединяющие с Калининградом остальную Россию. Об этом сообщил RT.

Он назвал это «стратегической государственной задачей». Также Белик отметил, что Запад оказывает давление на отдаленные регионы России, в том числе Крым и Калининград.

«Но если транспортная безопасность Крыма четко обеспечена с одной стороны Крымским мостом, а с другой — освобожденными территориями, то с Калининградской областью сложнее», — заключил он.