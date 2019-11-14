  • Депутат Белик отреагировал на слова главы Минобороны Украины об отношениях с РФ

    14 ноября 2019, 21:16

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик обсудил с RT слова главы оборонного ведомства Незалежной Андрея Загороднюка о том, что у Киева с Москвой не должно быть финансово-экономических отношений.

    Законодатель напомнил, что Россия выстраивает отношения, исходя из исторической логики, тех побед и трагедий, которые страна пережила вместе с украинским народом.

    По словам Белика, Москва понимает важность экономического сотрудничества с Киевом, транспортного взаимодействия и развития экспорта. Однако украинская сторона продолжает дело бывшего лидера страны Петра Порошенко и обвиняет во всех грехах российских соседей.