Законодатель напомнил, что Россия выстраивает отношения, исходя из исторической логики, тех побед и трагедий, которые страна пережила вместе с украинским народом.

По словам Белика, Москва понимает важность экономического сотрудничества с Киевом, транспортного взаимодействия и развития экспорта. Однако украинская сторона продолжает дело бывшего лидера страны Петра Порошенко и обвиняет во всех грехах российских соседей.