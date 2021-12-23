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    23 декабря 2021, 18:53

    Депутат Белик назвал прошедшую пресс-конференцию Путина одной из самых открытых

    Полина Гребенщикова

    Состоявшаяся 23 декабря пресс-конференция президента России Владимира Путина стала «одной из самых открытых». Таким мнением поделился с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

    Депутат отметил важность слов президента о поддержке Крыма и Севастополя и добавил, что на пресс-конференции задавалось большое количество важных вопросов.

    «Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр», — считает депутат.