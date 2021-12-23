Депутат Белик назвал прошедшую пресс-конференцию Путина одной из самых открытых

Состоявшаяся 23 декабря пресс-конференция президента России Владимира Путина стала «одной из самых открытых». Таким мнением поделился с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат отметил важность слов президента о поддержке Крыма и Севастополя и добавил, что на пресс-конференции задавалось большое количество важных вопросов.

«Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр», — считает депутат.