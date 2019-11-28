Депутат Бальбек высказался о киевских сценариях реинтеграции Донбасса
Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT слова секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о том, что у Киева есть пять сценариев для урегулирования ситуации с Донбассом.
Киев заявил о 5 сценариях реинтеграции ДонбассаПодробнее
По словам парламентария, заявление Данилова — это некий «тендер» на лучшего исполнителя проекта по «капитуляции» Донбасса и «возвращению» Крымского полуострова. Победителю «конкурса» достанется внимание СМИ, слава и финансирование.
Отмечается, что Данилов, говоря о сценариях реинтеграции донбасских республик, не стал раскрывать какие-либо подробности. При этом он заверил, что каждый из прорабатываемых вариантов будет только в пользу Киева.