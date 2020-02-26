    26 февраля 2020, 11:41

    Депутат Бальбек отреагировал на слова главы СНБО о «наступлении» Москвы

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Киев разработал пять сценариев развития конфликта в Донбассе.

    Отмечается, что один из возможных вариантов — полномасштабное «наступление» России, к которому Украина готовится «очень-очень мощно».

    Парламентарий заметил, что Киев разыгрывает карту силового варианта в отношении донбасских республик, что чревато серьезными потерями для армии Украины. Поэтому, по мнению Бальбека, Данилов и говорит о «наступлении» России, чтобы подготовить население к этим потерям.

    «Мол, это русские зашли и разгромили наши войска», — указал законодатель.