Депутат Бальбек отреагировал на слова главы СНБО о «наступлении» Москвы

Отмечается, что один из возможных вариантов — полномасштабное «наступление» России, к которому Украина готовится «очень-очень мощно».

Парламентарий заметил, что Киев разыгрывает карту силового варианта в отношении донбасских республик, что чревато серьезными потерями для армии Украины. Поэтому, по мнению Бальбека, Данилов и говорит о «наступлении» России, чтобы подготовить население к этим потерям.

«Мол, это русские зашли и разгромили наши войска», — указал законодатель.