Женщина с длинной фамилией. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как преемница Меркель и критик Крыма Подробнее

Парламентарий пояснил, что под диалогом с Москвой Берлин подразумевает заход на российские рынки и подписание выгодных контрактов. Однако ни о каком сближении речи не идет, поскольку сейчас западные партнеры сильно зависят от мнения Соединенных Штатов.

«Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов», — обратил внимание Бальбек.

Если выгодно, то от коллективного Запада звучат слова о добрососедских отношениях, если нет — то вспоминается вопрос с «аннексией» полуострова.