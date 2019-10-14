Депутат Бальбек: Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов
Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT слова лидера Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости поддерживать добрососедские отношение с Россией. При этом она заметила, что в вопросе с Крымским полуостровом было нарушено международное право.
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Парламентарий пояснил, что под диалогом с Москвой Берлин подразумевает заход на российские рынки и подписание выгодных контрактов. Однако ни о каком сближении речи не идет, поскольку сейчас западные партнеры сильно зависят от мнения Соединенных Штатов.
«Крым — это удобный фактор для ведения с Россией политики двойных стандартов», — обратил внимание Бальбек.
Если выгодно, то от коллективного Запада звучат слова о добрососедских отношениях, если нет — то вспоминается вопрос с «аннексией» полуострова.