Член думского Комитета по энергетике Игорь Ананских обсудил с изданием Lenta.ru планы Германии остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

«Во всем этом информационном буме, который устроили американские медиа, безусловно, задача была только одна: чтобы „Северный поток - 2“ не заработал, и Европа была вынуждена закупать более дорогой газ из США», — напомнил парламентарий.

По его мнению, в проигрыше окажутся Германия и другие страны Европы, поскольку им придется тратить больше денег на американский газ. В связи с этим он посоветовал руководству ФРГ не торопится с принятием преждевременных решений относительно российского газопровода.