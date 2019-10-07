  • Депутат Ананских напомнил о выгодности российского газа для Европы

    07 октября 2019, 17:37

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета энергетике Игорь Ананских обсудил с RT слова главы Минэнерго США Рика Перри о том, что сокрушительный удар по европейской безопасности нанесет запуск российского газопровода «Северный поток — 2».

    Парламентарий напомнил, что российский газ как минимум на 25-30% дешевле американского СПГ, поэтому европейские партнеры видят свою выгоду в запуске «Северного потока — 2». Они ориентируются на своих жителей и экономику, а не на интересы Вашингтона.

    «Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — подытожил Ананских.