Депутат Ананских напомнил о выгодности российского газа для Европы

Парламентарий напомнил, что российский газ как минимум на 25-30% дешевле американского СПГ, поэтому европейские партнеры видят свою выгоду в запуске «Северного потока — 2». Они ориентируются на своих жителей и экономику, а не на интересы Вашингтона.

«Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают», — подытожил Ананских.