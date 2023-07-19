Власть 19 июля 2023, 19:35 Депутат Аксаков заявил, что закон о принятии кредитных каникул «поумерит пыл кредиторов»

Читать 360tv в

Госдума примет законы о кредитных каникулах и об информировании заемщиков о полной стоимости кредита. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о новом законе. Об этом сообщило радио Sputnik.

Депутат пояснил, что теперь заемщики смогут брать кредитные каникулы в случае, когда их доход снизился на 30%. Он подчеркнул, что 80% заемщиков, которые обращались к такой мере в период коронавируса, возвращались к прежнему платежному режиму. Такая мера, по словам Аксакова, будет полезна и для банков, так как они заинтересованы в том, чтобы заемщики возвращали долги.

Реклама

Также банки обяжут уведомлять людей о дополнительных финансовых услугах.

«Чтобы поумерить пыл кредитующих организаций, мы обязали их указывать полную стоимость кредита», — объяснил он.