Депутат Аганов стал заместителем главы Краснодара

Депутата Артема Аганова назначили заместителем мэра Краснодара. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал депутата городской думы Краснодара Владимира Вербицкого.

С 2011 года Аганов был специалистом в департаменте строительства городской администрации. В 2017 его уволили с должности замглавы структурного подразделения. После этого он занял пост директора МКУ «Единая служба заказчика». В мае Аганов был назначен главой городского департамента строительства.