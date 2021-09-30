Департамент «мягкой силы» создадут в МИДе

В МИД России планируют создать департамент «мягкой силы». Сотрудники ведомства будут курировать международные связи в области культуры, науки и искусства. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на департамент информации и печати министерства.

«Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации и реализацией государственных программ в этой области», — рассказали в ведомстве.

Отдел также планирует консультировать профильные государственные учреждения и «неправительственные структуры». При этом функции организации будут отличаться от полномочий Россотрудничества.