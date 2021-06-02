Денонсацию Договора по открытому небу утвердили в России

Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Теперь ее можно считать утвержденной. Об этом сообщило РИА «Новости».

Денонсация — это оформленный надлежащим образом отказ государства от заключенного им международного договора.

Государственная дума 19 мая поддержала выход России из Договора по открытому небу. Как говорится в материалах, причиной для прекращения действия ДОН стало решение США выйти из этого многостороннего соглашения.

Соединенные Штаты в мае 2020 года объявили о выходе из Договора по открытому небу. В своем решении американские власти сослались на ограничения, которые Россия ввела на выполнение наблюдательных полетов над Калининградской областью, а также отказ в доступе на границу с Южной Осетией и Абхазией.

Договор по открытому небу начал действовать в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и военных мероприятиях друг друга.