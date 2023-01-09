Власть 09 января 2023, 13:54 Денонсация Конвенции СЕ не скажется на борьбе с коррупцией в России — Кремль Пресс-секретарь Песков: после выхода из Конвенции СЕ борьба с коррупцией продолжится Pxhere

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Выход из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию не скажется на борьбе с этим явлением в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, денонсация документа связана с общем выходом страны из СЕ, сообщило агентство «Интерфакс».

«Это никоим образом не подрывает наш законодательный потенциал — внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», — отметил представитель Кремля.

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Песков напомнил, что в стране действуют системы по искоренению коррупции. Он признался, что пока эту проблему не удалось победить полностью, но власти продолжат последовательную работу в этом направлении.

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Дмитрий Песков добавил, что Россия взаимодействует с дружественными государствами, поэтому денонсация конвенции не окажет негативного влияния на эти международные отношения. С недружественными странами сотрудничества нет уже продолжительное время, оно пока не предвидится, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ подписали в Страсбурге в 1999 году.