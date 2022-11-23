Власть 23 ноября 2022, 16:58 Дениса Секиринского и Дмитрия Пышного назначили заместителями главы Минобрнауки

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Дениса Секиринского и Дмитрия Пышного назначили заместителями главы Министерства науки и высшего образования России. Решение принимал премьер-министр Михаил Мишустин, написала «Политика сегодня» со ссылкой на портал правовой информации.

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Ранее Денис Секиринский работал заместителем начальника управления президента России по научно-образовательной политике, а Дмитрий Пышный занимался научной деятельностью в РАН.