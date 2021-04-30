«День тишины» при многодневном голосовании отменили в России

В России изменились правила проведения предвыборной агитации. «Дня тишины» при многодневном голосовании теперь не будет.

Закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем упомянуто положение, которым предписано завершение предвыборной агитации в 00:00 первого дня выборов, если они предполагают многодневное голосование. Решение о нем принимает ЦИК РФ.

Поправку, напомнило РИА «Новости», внесли депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах. Речь идет об отказе в регистрации кандидатов на выборах или в заверении списка кандидатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к законодателям с напоминанием о важности честной конкурентной борьбы на выборах. Россия, подчеркнул глава государства, и здесь должна подавать хороший пример другим странам.