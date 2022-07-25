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    25 июля 2022, 16:30

    День среднего профобразования в России будут отмечать 2 октября

    Президент Путин подписал указ о Дне среднего профобразования

    Антон Ишбульдин

    В России появится новый праздник. Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 2 октября Дня среднего профессионального образования.

    День среднего профобразования в России будут отмечать 2 октября

    Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября

    текст указа.

    Ученые, конструкторы, технологи и другие специалисты организаций — исполнителей государственного оборонного заказа смогут получать стипендию до 800 тысяч рублей за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий. Такой указ подписал президент Владимир Путин.