День среднего профобразования в России будут отмечать 2 октября

В России появится новый праздник. Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 2 октября Дня среднего профессионального образования.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября текст указа.

Ученые, конструкторы, технологи и другие специалисты организаций — исполнителей государственного оборонного заказа смогут получать стипендию до 800 тысяч рублей за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий. Такой указ подписал президент Владимир Путин.