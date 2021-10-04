День отца установили в России

Президент РФ Владимир Путин ввел в стране новый праздник — День отца. Он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.

Указ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с момента подписания.

«Установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — сказано в документе.

Таким образом, первый День отца в России будет отмечаться уже 17 октября.

Инициатива о праздновании Дня отца в третье октябрьское воскресенье принадлежит бывшему детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Она подчеркивала, что в некоторых регионах уже отмечают такой праздник. Общественники предлагали установить его на федеральном уровне еще несколько лет назад. В июле 2021 года Минтруд подготовил постановление.

А в последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.