День города в Москве отметят в срок

«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», — заявил градоначальник.

С 2016 года по указу мэра Москвы День города отмечается в первую или во вторую субботу сентября.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом 5 марта был введен режим повышенной готовности, а 29 марта начала действовать обязательная самоизоляция. Из-за этого закрылись магазины, кафе, спортзалы, торговые центры. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации.

9 июня в столице отменены режимы самоизоляции и пропусков. А 13 июля возобновился прием студентов и абитуриентов, масочно-перчаточный режим сделали на улицах необязательным. Снова заработали парки аттракционов, летние лагеря, секции и кружки. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 1 августа.

Собянин считает, что Москва может избежать введения новых ограничительных мер. Он также говорил, что реальную ситуацию с коронавирусом в Москве скрыть не получится. Столица — «небольшой городок», где все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, на станцию скорой помощи, в поликлинику.