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    11 ноября 2020, 16:03

    «Демонстрирует недобросовестные методы конкуренции». Депутат Госдумы — о возможных санкциях США из-за СП-2

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Антон Морозов обсудил с RT планы американских властей ввести очередные санкции против страховых и сертификационных предприятий, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2».

    «Это, конечно, демонстрирует их недобросовестные методы конкуренции», — подчеркнул член думского Комитета по международным делам.

    Депутат напомнил, что «Северный поток — 2» невыгоден Америке, которая намерена сама поставлять на европейский рынок голубое топливо. По его словам, Штаты продолжают санкционно давить на компании, которые принимают участие в реализации российского проекта.