«Демонстрирует недобросовестные методы конкуренции». Депутат Госдумы — о возможных санкциях США из-за СП-2
Депутат Госдумы Антон Морозов обсудил с RT планы американских властей ввести очередные санкции против страховых и сертификационных предприятий, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2».
«Это, конечно, демонстрирует их недобросовестные методы конкуренции», — подчеркнул член думского Комитета по международным делам.
Депутат напомнил, что «Северный поток — 2» невыгоден Америке, которая намерена сама поставлять на европейский рынок голубое топливо. По его словам, Штаты продолжают санкционно давить на компании, которые принимают участие в реализации российского проекта.