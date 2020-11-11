«Это, конечно, демонстрирует их недобросовестные методы конкуренции», — подчеркнул член думского Комитета по международным делам.

Депутат напомнил, что «Северный поток — 2» невыгоден Америке, которая намерена сама поставлять на европейский рынок голубое топливо. По его словам, Штаты продолжают санкционно давить на компании, которые принимают участие в реализации российского проекта.