В нижней палате парламента американского лидера признали виновным по двум статьям — «Превышение полномочий» и «Воспрепятствование деятельности конгресса». Большинство Палаты представителей конгресса США тоже высказались за импичмент Дональда Трампа по статье «Воспрепятствование конгрессу».

Процедура импичмента предполагает, что дальше дело перейдет в Сенат, который и будет проводить судебный процесс над президентом. По американскому законодательству, Трамп может быть отстранен от власти при одобрении этого решения 2/3 сенаторов. Но большинством в Сенате являются республиканцы, которые выступают против импичмента.

Дональд Трамп назвал происходящее политическим самоубийством Демократической партии. Глава Белого дома заявил, что «бездельники-демократы <…> открыто выражают свою глубокую ненависть <…> к американским избирателям».

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель?» — спросил Дональд Трамп.

Константин Блохин утверждает, что демократы должны были затянуть процедуру импичмента Трампа и не передавать дело в Сенат. Так они могли нанести политический ущерб президенту США.

«Тогда они [демократы] могли бы сформировать негативный информационный фон, который бы плохо отразился на рейтинге президента США. Но это даже на руку Трампу, что растягивать процедуру импичмента не стали. Сейчас видно, что в Сенате этот процесс заблокируют. К тому же это может приобрести совершенно другой поворот», — сказал эксперт.

По словам Блохина, помимо дела Трампа, в Сенате будут изучать дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Две недели назад Линдси Грэм [сенатор-республиканец] написал письмо Майку Помпео [Госсекретарь США] о необходимости предоставить записи переговоров Петра Порошенко [экс-президент Украины] и Джо Байдена. На днях Помпео заявил, что намерен участвовать в импичменте согласно Конституции. В этом заключается их [демократов] ошибка, а именно они дискредитировали себя донельзя. Они готовы подорвать демократический процесс, пойти на расшатывание политической системы США для того, чтобы похоронить Трампа, но этого не происходит», — рассказал Блохин.

Трампа поддерживают 85% республиканской партии США. Другого амбициозного и эксцентричного кандидата у них попросту нет, объяснил Блохин.

«При этом ясно, что представитель демократов Джо Байден уже „отыгранная карта“. В Демократической партии миллиардеры не пользуются особой популярностью. Даже Майкл Блумберг [предприниматель] решил участвовать в президентской гонке. Это значит, что позиции Байдена не так хороши», — заявил политолог.

Демократическая партия США обвиняет Трампа в задержке одобренной конгрессом военной помощи Украине. Они считают, что президент оказывал давление на лидера Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена. По мнению демократов, Дональд Трамп нарушил конституцию страны и превысил свои должностные полномочия.