«Дело за Владимиром Путиным». Эрдоган оставил Россию разбираться в ливийской ситуации

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии. Теперь, по словам турецкого лидера, «дело за Владимиром Путиным».

Накануне переговоры о прекращении гражданской войны в Ливии были прерваны после того, как глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения.

«Если нападения на законное правительство Ливии будут продолжаться, мы бы будем вынуждены преподать урок Хафтару. Мы сделали свою часть, теперь дело за Путиным и его командой», — сказал Эрдоган, который поддерживает правительство Ливии, базирующееся в Триполи. Главу Турции цитирует Bloomberg.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране фактически царит двоевластие. Восточные власти были избраны народом и сотрудничают с ЛНА, западной частью, в том числе Триполи, управляет правительство ПНС, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.

8 января президенты Турции и России выступили с инициативой объявить перемирие в Ливии с 12 января. Стороны прекратили огонь, но обвинили друг друга в нарушении договоренностей. 13 января стороны приехали в Москву для письменного утверждения соглашения, но Хафтар уехал, не подписав документ.