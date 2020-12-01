«Дело может закончиться пшиком». Пушков — о призыве Санду о выводе миротворцев из Приднестровья
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв новоизбранного президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья. Парламентария процитировало ИА НСН.
Пушков предположил, что Санду решила сделать главной темой своего президентства вывод российских миротворцев из Приднестровья. По словам сенатора, это отвечает ожиданиям западных партнеров и прозападных сил в Молдавии, однако «выбирали ее не для этого».
«Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», — резюмировал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.