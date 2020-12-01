Пушков предположил, что Санду решила сделать главной темой своего президентства вывод российских миротворцев из Приднестровья. По словам сенатора, это отвечает ожиданиям западных партнеров и прозападных сил в Молдавии, однако «выбирали ее не для этого».

«Дело может закончиться для Санду пшиком: ни вывода, ни других результатов», — резюмировал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.