Власть 14 июня 2023, 21:43 Делимханов вышел на связь и обвинил украинскую пропаганду во лжи Депутат Госдумы Делимханов вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Адам Делимханов вышел на связь после сообщений украинских СМИ о его гибели. В Telegram-канале парламентарий сообщил, что с ним все хорошо, и поблагодарил всех, кто переживал и волновался за него.

«Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда.<…> Вот что значит западная свобода слова: главное — это привлечь внимание, а каким способом — не волнует», — написал депутат.

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Делимханов заявил, что киевская пропаганда не уважает свою аудиторию, распространяя непроверенную и откровенно лживую информацию. Депутат заявил, что вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым будет и дальше «крушить эту нечисть, защищая наш народ и Отечество».

Слухи о смерти Делимханова распространили украинские СМИ днем 14 июня. Позже появилась информация, что депутат жив, но ранен. Оказалось, что Делимханов жив, и даже не ранен, о чем сообщил Рамзан Кадыров. Украинские СМИ нагло соврали, заведомо зная, что все их фейки могут опровергнуть, отметил чеченский лидер.