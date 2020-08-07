Делегация Совфеда выехала в Белоруссию для наблюдения за выборами президента

«Мы выехали в составе девяти сенаторов», — процитировала его «Парламентская газета».

Ранее зампредседателя Комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин отметил, что в состав делегации включены представители от Совета Федерации, а также члены палаты. Они направятся в страну по линии наблюдательной миссии СНГ. Координатором стал помощник спикера верхней палаты парламента Николай Журавлев.

Выборы главы государства состоятся в воскресенье, 9 августа. Всего было зарегистрировано пять кандидатов. Среди них Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко.