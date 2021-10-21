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    21 октября 2021, 14:17

    Делегации нескольких стран покинули конференцию во время речи Матвиенко

    Делегации Польши и стран Балтии покинули конференцию европейских спикеров во время выступления Матвиенко

    Нина Петлинова

    Делегации Польши и стран Балтии ушли из-зала конференции европейских спикеров, когда началось выступление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Об этом журналистам рассказал представитель российской делегации.

    Делегации нескольких стран покинули конференцию во время речи Матвиенко

    Его слова процитировало РИА «Новости».

    «Как только Валентина Ивановна (Матвиенко — прим. ред.) вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», — сказал он.

    После окончания ее выступления, они снова заняли свои места. Не вернулись только представители Эстонии. Во время своего выступления Матвиенко подняла тему введения в России нерабчоих дней из-за ситуации с коронавирусом. Она также подчеркнула, что не видит необходимости вводить в стране единый локдаун — решения необходимо принимать в каждом отдельном регионе, основываясь на ситуации.

    Кроме того, Матвиенко подняла тему взаимного признания вакцин от ковида. Она также высказалась о консультациях с представителями движения «Талибан»*, которые прошли накануне, и затронула тему возможного возобновления контактов России с НАТО.

    Российская делегация во главе с Валентиной Матвиенко приняла участие в мероприятиях Европейской конференции председателей парламентов, которые проводят в Греции. Они продлятся с 20 по 22 октября под эгидой ПАСЕ.

    «Талибан»* — террористическая организация, запрещена в России.