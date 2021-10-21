Делегации нескольких стран покинули конференцию во время речи Матвиенко

Делегации Польши и стран Балтии ушли из-зала конференции европейских спикеров, когда началось выступление председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Об этом журналистам рассказал представитель российской делегации.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Как только Валентина Ивановна (Матвиенко — прим. ред.) вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», — сказал он.

После окончания ее выступления, они снова заняли свои места. Не вернулись только представители Эстонии. Во время своего выступления Матвиенко подняла тему введения в России нерабчоих дней из-за ситуации с коронавирусом. Она также подчеркнула, что не видит необходимости вводить в стране единый локдаун — решения необходимо принимать в каждом отдельном регионе, основываясь на ситуации.

Кроме того, Матвиенко подняла тему взаимного признания вакцин от ковида. Она также высказалась о консультациях с представителями движения «Талибан»*, которые прошли накануне, и затронула тему возможного возобновления контактов России с НАТО.

Российская делегация во главе с Валентиной Матвиенко приняла участие в мероприятиях Европейской конференции председателей парламентов, которые проводят в Греции. Они продлятся с 20 по 22 октября под эгидой ПАСЕ.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещена в России.