Делегации из западных стран покажут преобразования в Крыму за пять лет

Представители стран Запада прибыли в Крым в минувшее воскресенье, 29 сентября. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Нидерландов, США и Германии. Основная цель визита — это укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября, сообщил сайт «Русская Планета».

«Очень важно, что иностранные делегации посещают Крым и знакомятся с жизнью крымчан не со слов проплаченных журналистов и политиков, а видят своими глазами, что происходит в Крыму. Визит позволит увидеть, какие разительные изменения произошли и происходят в Крыму и что делается, чтобы привести жизнь крымчан в соответствие с мировыми стандартами», — сказал Ефим Фикс.

По его словам, визит позволит делегации объективно оценить все происходящие процессы на полуострове.