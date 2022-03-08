«Делаете мир добрее». Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент РФ поздравил женщин с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с 8 Марта. Глава государства пожелал им душевного тепла и заботы от близких людей.
Сейчас, по его словам, для всех людей настало сложное время. В этих условиях государство понимает важность поддержки семьи. Женщины, как отметил Путин, делают мир лучше и добрее.
«Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооружённых Сил России. Спасибо вам за верность Отечеству», — заявил глава государства.
Владимир Путин обратился к тем матерям, женам, невестам и подругам офицеров и солдат, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Российский лидер отметил, что в ней не участвуют и не будут задействованы солдаты, которые проходят срочную службу в армии. Поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины решают только профессиональные военные, подчеркнул Путин.