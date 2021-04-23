Декретные могут разрешить получать с нескольких мест работы

В Госдуму внесен проект, который позволяет мамам в декрете получать пособие по уходу за ребенком с нескольких мест работы, следует из базы. Это документ выставила на обсуждение член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Законопроект появился в базе нижней палаты парламента. В документе говорится, что изменения должны быть внесены в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Из предложения следует, что трудящаяся в несколько местах женщина может получать пособие по уходу за ребенком со всех мест работы.

«В случае увольнения застрахованного лица перед наступлением отпуска по беременности и родам с места работы по совместительству, расчет причитающейся выплаты пособия по уходу за ребенком производится в общем порядке», — сказано в документе.

Уточняется, что учитывается средний заработок за два года. В частности, за время работы у другого страхователя. Тем самым сумма пособия увеличивается.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести новые выплаты для беременных, которые находятся в тяжелом положении. Они должны получать по 6350 рублей в месяц. Об этом написала «Газета.ru».