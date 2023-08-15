Важное 15 августа 2023, 10:45 Действия ВСУ относительно Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе Глава Минобороны Шойгу: действия ВСУ на ЗАЭС могут привести к ядерной катастрофе РИА «Новости»

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Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается тревожной. Действия Вооруженных сил Украины могут стать причиной ядерной катастрофы. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности, написал ТАСС.

«Тревожная обстановка складывается вокруг Запорожской атомной электростанции. Киев подвергает ее регулярным обстрелам из тяжелых видов вооружения. Действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу», — сказал министр.

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Также он высказал мнение, что украинские военнослужащие использовали мирное население и гражданские объекты в качестве живого щита. Он сообщил об усилении обстрелов Вооруженными силами Украины приграничных с Россией территориий, Донецка.

По его словам, ВСУ практически полностью растратили свои ресурсы. Это показали идущие сейчас боевые действия.