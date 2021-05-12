Действия учителей в школе в Казани заслуживают самой высокой оценки и восхищения, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями и педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Решения о награждении — сейчас не могу ответить. Но, безусловно, президент получает соответствующие доклады», — привел слова главы кремлевской пресс-службы журналист Дмитрий Смирнов.

Песков добавил, что произошедшее в казанской школе №175 повлияет на позицию депутатов, когда они будут рассматривать во втором чтении проект об ужесточении оборота оружия.

Утром 11 мая 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев открыл огонь в городской гимназии и устроил взрыв. Погибли четыре мальчика, три девочки, учительница английского языка Эльвира Игнатьева и еще одна женщина, которая работала в школе. Ранения получили 23 человека. Игнатьева погибла, когда пыталась защитить ученика: она встала перед ребенком на пути убийцы.

Подозреваемый в преступлении сдался силовикам через восемь минут. Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. Сегодня в Казани день траура. В городе хоронят погибших во время нападения на гимназию.