30 ноября 2023, 12:39
Действие «Дальневосточной ипотеки» распространили на Арктическую зону России
Кабмин распространил программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону РФ
Правительство России по поручению президента Владимира Путина распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, вышло 29 ноября. Теперь жители городов и поселков Арктической зоны России тоже смогут получить кредиты по льготной ставке до 2% на покупку или строительство жилья. Программу переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Максимальный льготный займ составляет шесть миллионов рублей.
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В программе могут участвовать, в частности, педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России минимум пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители несовершеннолетнего ребенка, а также получатели земельных участков по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.
Президент поручил распространить льготную ипотечную программу на северные регионы по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны, которое состоялось в июле 2023 года.
Ипотека
Дальний Восток
Льготная ипотека
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