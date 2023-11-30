Власть 30 ноября 2023, 12:39 Действие «Дальневосточной ипотеки» распространили на Арктическую зону России Кабмин распространил программу «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону РФ Unsplash

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Правительство России по поручению президента Владимира Путина распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, вышло 29 ноября. Теперь жители городов и поселков Арктической зоны России тоже смогут получить кредиты по льготной ставке до 2% на покупку или строительство жилья. Программу переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку». Максимальный льготный займ составляет шесть миллионов рублей.

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В программе могут участвовать, в частности, педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне России минимум пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, одинокие родители несовершеннолетнего ребенка, а также получатели земельных участков по программе «Гектар» и участники региональных программ трудовой мобильности.

Президент поручил распространить льготную ипотечную программу на северные регионы по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны, которое состоялось в июле 2023 года.